Поліція патрулювала на одній із вулиць Варшави та помітила, як жінка ринула на проїжджу частину, немов намагаючись кинутись під автомобілі. На щастя, водії та поліція зреагували вчасно.

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Українка хотіла покінчити з життям через смерть доньки

Поліцейські розповіли, що це виглядало так, ніби людина хотіла кинутися під колеса автомобілів. Патрульні увімкнули маяки, зупинили рух і підійшли до жінки, щоб допомогти. Проте вона була у шоковому стані, постійно виривалась та кричала.

Ми взяли її за руку і вивели з дороги, але вона весь час виривалася від нас. Коли я почув, як вона кричить українською, я одразу подумав, що її поведінка може бути пов'язана з війною. Я не помилився,

– сказав інспектор Гжегож Піщек.

Поліція намагалась поспілкуватись із жінкою, проте вона говорила лише українською. Тоді їй викликали швидку допомогу та перекладача.

Після цього з'ясувалося, що 42-річна жінка – біженка з України. Вона дізналась, що росіяни вбили її 20-річну доньку та намагалась вчинити самогубство.

В якому стані зараз жінка

Жінка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити. Наразі її госпіталізували до лікарні, вона перебуває під наглядом медиків