П'ятьох правоохоронців, які того вечора зупинили й жорстоко побили Тайра, звинуватили у вбивстві. У Мемфісі розпочалися протести проти свавілля поліцейських.

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На відео видно, як поліцейські Мемфіса б'ють Тайра

Відео з натільних камер поліцейських, а також з камери відеоспостереження, що була встановлена на стовпі, оприлюднили через день після того, як копів звинуватили у вбивстві Тайра Ніколса. На них видно, як представники поліції витягують темношкірого водія з машини, починають його ображати та жорстоко бити.

Кадри, на яких видно, як поліцейські знущаються з Тайра: дивіться відео

Після нападу постраждалого госпіталізували, проте він загинув через три дні від отриманих травм. Поліцейських звинуватили у вбивстві другого ступеня, нападі, викраденні людини та гнобленні.

Таке свавілля копів та вбивство Тайра викликало бурю протестів серед місцевих. Варто зауважити, що всі правоохоронці, які вчинили злочин, також були темношкірими.

Випробування, зафіксоване на відео, перетворило Ніколса, батька 4-річної дитини, на нове обличчя руху за расову справедливість у США, викликаного вбивством Джорджа Флойда поліцією у 2020 році в Міннеаполісі,

– зазначають Reuters.

Протестувальники в США засуджують поліцію Мемфіса / Фото AP

Протест проти свавілля поліцейських Мемфіса, що вбили Тайра Ніколса / Фото AP

Президент США Джо Байден висловив співчуття сім'ї загиблого

Джо Байден висловив глибокі співчуття сім’ї загиблого. Президент зазначив, що, як і багато людей, які побачили жахливе відео, він був обурений свавіллям п'яти копів.

Моє серце з родиною Тайра Ніколса та американцями в Мемфісі та по всій країні, які сумують через цю надзвичайно болючу втрату. Немає слів, аби описати душевний біль і горе втрати коханої дитини та молодого батька,

– написав президент.

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Рух "Black Lives Matter" та гучне вбивство Флойда у 2020 році