Еще 12 января Байден рассказывал, что осенью один из его домов в штате Делавер посетили представители силовых структур. Они изъяли секретные бумаги в гараже президента и в одной из его частных комнат.

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В блокнотах была информация, которая важна для государства

Как отмечают СМИ, кроме официальных документов, правоохранители также конфисковали личные дневники. Однако у них была немаловажная информация.

Блокноты изъяли, поскольку заметки Байдена на некоторых страницах касаются его официальной деятельности как вице-президента во время президентства Обамы. В частности, речь идет о подробностях его дипломатических обязательств, которые могут касаться секретной информации,

– написали в NBC News со ссылкой на собственные источники.

В то же время там отметили, что у этих блокнотов нет грифа "секретно", однако определенные заметки все же можно считать секретными. Собственно, из-за их содержания.

Обратите внимание! Согласно законодательству, Байден не имел права хранить секретные бумаги в своем частном доме, ведь они являются собственностью государства и имеют большое значение для США. Личные блокноты, если у них была секретная информация о государственных делах, также, по закону Соединенных Штатов, принадлежат государству и должна храниться в архивах.

И Трамп, и Байден владели секретными бумагами