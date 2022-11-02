Бежала за поездом 3 километра, в котором были ее дети: украинка в Польше продемонстрировала героизм

В начале полномасштабного вторжения миллионы украинцев уехали в Польшу. Даже в соседнем государстве наши земляки демонстрируют бесшабашность и героизм.

Пока ВСУ ликвидируют врагов на фронте, часть наших граждан может найти убежище в Польше, хотя часто рискуют попасть в опасность. Наша 36-летняя землячка с тремя детьми должна была из Перемышля прибыть поездом в Варшаву, однако едва не потеряла своих детей.

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Почему украинка вынуждена была бежать за поездом

Как сообщают польские медиа со ссылкой на полицию, на одной из остановок украинка на мгновение вышла на перрон, не взяв с собой ни документы, ни телефон. Известно, что у нашей землячки в поезде осталось три ребенка, в возрасте – 5, 7 и 10 лет. Внезапно поезд тронулся с места, тогда женщина начала бежать за ним, пытаясь прежде всего вернуться к детям.

Пресофицер полиции польского города Скаржиско-Каменное Ярослав Гвуздзь прокомментировал ситуацию.

Далее поезд отправился в Радом, согласно расписанию, минуя станцию Скаржиско-Каменная. Отчаявшаяся мать бежала по путям за поездом, – сказал Гвуздзь.

В общей сложности украинка пробежала почти 3 километра, пока на место не приехала полиция. По приезду силовиков женщина не смогла успокоиться, перестать нервничать, ответить на вопросы и объяснить полиции, что она делает на путях.

Правоохранители быстро вышли на контакт с сотрудниками охраны путей и узнали, что поезд должен остановиться в Радом. Работники железной дороги заботились о детях в поезде им даже дали возможность поговорить с матерью по телефону. Нашу гражданку довезли до железнодорожной станции в Радоме, где она встретила своих детей.

Украинских детей в Польше будут проверять

Напомним , в Польше будут проверять, ходят ли дети из Украины в их школы. Сейчас около 200 тысяч детей из Украины учится в школах соседнего государства, поэтому страна будет следить, наши ли малые земляки добросовестно грызут гранит науки.

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