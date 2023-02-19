Украинку в Польше изнасиловали в такси популярного сервиса

Украинка, которая находится в Польше, заявила, что ее изнасиловали в такси популярного сервиса. Это произошло в Варшаве, когда женщина возвращалась с вечеринки.

Пострадавшая провела вечер с подругой на вечеринке в центре Варшавы. Когда наступила пора возвращаться домой, женщина вызвала такси Bolt.

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Приехавший водитель силой удерживал украинку в такси и изнасиловал ее. Когда удалось скрыться, женщина обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.

Теперь он будет находиться под стражей не менее трех месяцев. Уже установили, что водитель – гражданин Туркменистана.

Как реагируют в Bolt

В Bolt заявили, что сотрудничают с полицией, чтобы установить все детали преступления. Прессслужба компании подчеркнула, что во время приема на работу мужчина прошел усиленную проверку, ведь безопасность является приоритетом Bolt.

Подозреваемому заблокирован доступ к приложению.

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