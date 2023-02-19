Українку у Польщі зґвалтували у таксі популярного сервісу

Українка, яка наразі перебуває у Польщі, заявила, що її зґвалтували у таксі популярного сервісу. Це сталося у Варшаві, коли жінка поверталася з вечірки.

Постраждала провела вечір з подругою на вечірці у центрі Варшави. Коли настав час повертатися додому, жінка викликала таксі Bolt.

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Водій, який приїхав, силоміць утримував українку у таксі та зґвалтував її. Коли вдалося втекти, жінка звернулася до поліції. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

Тепер він перебуватиме під вартою щонайменше три місяці. Вже встановили, що водій – громадянин Туркменістану.

Як реагують у Bolt

У Bolt заявили, що співпрацюють з поліцією, аби встановити всі деталі злочину. Пресслужба компанії наголосила: під час прийому на роботу чоловік пройшов посилену перевірку, адже безпека є пріоритетом Bolt.

Наразі підозрюваному заблокували доступ до застосунку.

У Львові затримали диякона, який розбещував доньку

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