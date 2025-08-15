В аэропорту И Густи Нгурах-Рай сотрудники таможни и акцизного управления совместно с правоохранителями сорвали попытку контрабанды 2 килограммов нового синтетического наркотика 4-хлорметкатинона (4-CMC). Его пыталась ввезти 21-летняя украинка.

Ее задержали 3 августа 2025 года после прибытия в международный терминал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radar Buleleng.

Что известно об украинке, которая пыталась завезти наркотики на Бали?

Нарушительницей оказалась 21-летняя гражданка Украины Екатерина Вакарова из Одессы. Подозрение офицеров вызвало ее поведение, поэтому багаж женщины проверили с помощью рентген-сканера. После срабатывания сигнала при осмотре был обнаружен пакет с принадлежностями для употребления наркотиков, а затем и само запрещенное вещество в виде белого кристаллического порошка.

Экспертиза подтвердила, что изъятая субстанция – 4-CMC, новый наркотик. По данным следствия, Вакарова призналась, что наркотики предназначались для распространения на Бали, прежде всего среди иностранных туристов. Правоохранители подозревают ее в причастности к деятельности международного наркосиндиката.

С ней провели 24-часовой интенсивный допрос и по решению суда поместили в изолятор Национального агентства по борьбе с наркотиками Бали (BNNP). Родственников в Украине известили об инциденте 9 августа.

Таможня, акцизное управление и BNNP продолжают совместное расследование, пытаясь выйти на других участников сети, которая, по предварительным данным, действует на территории острова.