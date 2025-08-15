21-річній українці загрожує смертна кара на Балі: її зловили на контрабанді нових наркотиків
- На Балі затримали 21-річну українку Катерину Вакарову з Одеси, яка намагалася ввезти 2 кілограми наркотиків 4-CMC.
- Вакарову зізналися у планах розповсюдження наркотиків серед туристів, і її підозрюють у причетності до міжнародного наркосиндикату.
- Її затримали 3 серпня 2025 року, і після інтенсивного допиту помістили до ізолятора Національного агентства з боротьби з наркотиками Балі.
- Правоохоронці продовжують розслідування, щоб виявити інших учасників наркосиндикату на острові.
В аеропорту І Густі Нгурах-Рай співробітники митниці та акцизного управління спільно з правоохоронцями зірвали спробу контрабанди 2 кілограмів нового синтетичного наркотику – 4-хлорметкатинону (4-CMC). Його намагалася ввезти 21-річна українка.
Її затримали 3 серпня 2025 року після прибуття до міжнародного терміналу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radar Buleleng.
Що відомо про українку, яка намагалася завезти наркотики на Балі?
Порушницею виявилася 21-річна громадянка України Катерина Вакарова з Одеси. Підозру офіцерів викликала її поведінка, тож багаж жінки перевірили за допомогою рентген-сканера. Після спрацювання сигналу під час огляду було виявлено пакунок із приладдям для вживання наркотиків, а згодом і саму заборонену речовину у вигляді білого кристалічного порошку.
Експертиза підтвердила, що вилучена субстанція – 4-CMC, новий наркотик. За даними слідства, Вакарова зізналася, що наркотики призначалися для розповсюдження на Балі, передусім серед іноземних туристів. Правоохоронці підозрюють її у причетності до діяльності міжнародного наркосиндикату.
З нею провели 24-годинний інтенсивний допит і за рішенням суду помістили до ізолятора Національного агентства з боротьби з наркотиками Балі (BNNP). Родичів в Україні сповістили про інцидент 9 серпня.
Згідно із Законом про наркотики дівчині загрожує максимальне покарання у вигляді смертної кари через розстріл або довічне ув’язнення. На практиці, подібні справи все ж закінчуються 12 або 20 роками увʼязнення.
Митниця, акцизне управління та BNNP продовжують спільне розслідування, намагаючись вийти на інших учасників мережі, яка, за попередніми даними, діє на території острова.