В аеропорту І Густі Нгурах-Рай співробітники митниці та акцизного управління спільно з правоохоронцями зірвали спробу контрабанди 2 кілограмів нового синтетичного наркотику – 4-хлорметкатинону (4-CMC). Його намагалася ввезти 21-річна українка.

Її затримали 3 серпня 2025 року після прибуття до міжнародного терміналу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radar Buleleng.

Що відомо про українку, яка намагалася завезти наркотики на Балі?

Порушницею виявилася 21-річна громадянка України Катерина Вакарова з Одеси. Підозру офіцерів викликала її поведінка, тож багаж жінки перевірили за допомогою рентген-сканера. Після спрацювання сигналу під час огляду було виявлено пакунок із приладдям для вживання наркотиків, а згодом і саму заборонену речовину у вигляді білого кристалічного порошку.

Експертиза підтвердила, що вилучена субстанція – 4-CMC, новий наркотик. За даними слідства, Вакарова зізналася, що наркотики призначалися для розповсюдження на Балі, передусім серед іноземних туристів. Правоохоронці підозрюють її у причетності до діяльності міжнародного наркосиндикату.

З нею провели 24-годинний інтенсивний допит і за рішенням суду помістили до ізолятора Національного агентства з боротьби з наркотиками Балі (BNNP). Родичів в Україні сповістили про інцидент 9 серпня.

Згідно із Законом про наркотики дівчині загрожує максимальне покарання у вигляді смертної кари через розстріл або довічне ув’язнення. На практиці, подібні справи все ж закінчуються 12 або 20 роками увʼязнення.

Митниця, акцизне управління та BNNP продовжують спільне розслідування, намагаючись вийти на інших учасників мережі, яка, за попередніми даними, діє на території острова.