Звезда – символ украинского Рождества: как на Львовщине возрождают древнюю традицию наших предков

Звезда – один из главных символов украинского Рождества. Наши предки уберегли эту традицию в самые темные времена, иногда даже ценой собственных жизней. Поэтому дело звездочетов живет и по сей день – мастер-звездочет Михаил Швец и его дочь, звездочет Юлия Гризлюк, в Дублянах на Львовщине творят настоящее рождественское чудо и возвращают звезды в украинские дома.

Редакция 24 Канала пообщалась с Юлией Гризлюк об истории рождественской звезды, звездочетстве в Украине и праздничных традициях наших предков.

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"С Мацьковской звезды началась история нашего звездочетного дела"

Изготовлением звезд вы занимаетесь уже 20 лет, это – семейная история. Расскажите, пожалуйста, как она началась? Как вы пришли к искусству звездного дела?

Это – история моей семьи. Корни мои происходят из Надсянья. В селе Мацьковичи (сегодня – территория Польши – 24 Канал), где жили мои прабабушка Юлия и бабушка Александра, изготавливали гиганты – рождественские звезды. Одна из них зафиксирована на фотографии, которая есть в нашем семейном альбоме.



Звездочет Юлия Гризлюк / Фото из архива женщины

В свое время мне нужна была звезда к вертепу. Я решила, что мы себе смастерим и на том все завершится. А у нас в Дублянах есть два мастера: Петр Новак (уже покойный) и Богдан Новак. Поэтому они научили моего отца, Михаила, мастерить рождественские звезды.

Отец смастерил Мацьковскую звезду, и с нее началась история нашего звездочетного дела.



Мацьковская рождественская звезда / Фото из архива Юлии Гризлюк (примерно 1942 год)

Для создания звезд вы используете дизайны разных регионов? Или сосредоточились именно на мотивах Надсянья?

Сказать дизайны – слишком громко сказано. Звезды – это творение парней-подростков ("парубков", как говорят у нас на Галичине). Они мастерили на свой вкус. Но есть большое разнообразие этих звезд. В частности, в конструкциях, ведь создавали круглые, квадратные, шестиугольные, восьмиугольные.

Когда я начала углубляться в материал, то поняла, что колядовала вся Украина. До тех дней, когда мы начали очень тяжело жить (имею в виду советский режим), вся Украина колядовала. Каждая колядницкая когорта имела свою звезду. Возможно, это мое предположение, что когда кто-то сделал какую-то очень хорошую звезду, то ее повторяли.

Мы такое видим в селе Поляница (Буковель). Там ходили колядовать с крестообразными звездами. Я думаю, что мастерить такую звезду стало именно традицией села.

Нас это впечатлило. Мы решили, что традиции должны жить. Особенно в наше время мы должны продолжать, сохранять, чтобы дети видели, созерцали, творили. Есть молодежь, которая продолжает традицию.

К Рождеству мы готовимся целый год. И живем этими звездами. Сейчас – очень горячая пора. Все хотят видеть звезды в галереях, музеях. Это – прекрасно. Мы с папой очень рады. Искренне, это – до слез.

Мы имеем чрезвычайную культуру и историю. И это должно возрождаться. Мы – прекрасная нация. Даже парни из села, которые не получали высшее образование, творили художественные вещи.



Мастерская в городе Дубляны / Фото Юлии Гризлюк

"Внутри каждой звезды светилась свеча, чтобы освещать колядникам путь"

Вы упоминали, что создали звезду по фото. Как вы оцениваете: удалось сохранить истории звезд, которые творили наши предки, или советская власть уничтожила большинство информации?

Уничтожила очень много. Я себе представляю, сколько бы мы могли воссоздать звезд и научных трудов о звездочетстве написать. Однако все равно кое-что всплывает из фото, из рассказов людей.

В это воскресенье в Киеве я приобрела в коллекцию очень древнюю конструкцию звезды. Мне кажется, что она насчитывает сотни лет. Но собственно в этом селе на Ровненщине до сих пор делают такую конструкцию. Она – примитивна, но она прекрасна.

Оно есть, не в таком количестве, как нам, звездочетам, хотелось бы, но сохранилось, например, в фото. Иногда изображения бывают настолько плохого качества, что мы понимаем: там звезда из вертепа. Но разглядеть и до конца отрисовать ее конструкции, – почти невозможно.

Есть звезды, которые воспроизводим с картин художников. Они видели это собственными глазами и изображали. Есть старшие люди, которые смотрят на воспроизведенные звезды и подтверждают, что конструкции – правильные.

Каждая звезда, которую я нахожу в свою коллекцию, как ребенок – я все о ней знаю. Хотя и не много, но могу рассказать историю, как она попала в нашу семью.

Как давно вы собираете свою коллекцию? Сколько звезд она уже насчитывает?

Мастерской нашей – около 20 лет. Папа за свою жизнь звездочета сделал около 500 звезд, которые разошлись по миру. И имею 70 старых фотографий, которым около 100 лет. По ним мы восстанавливаем звезды. Имею в коллекции уже около 30 самых интересных конструкций. Это – Полтавщина, Слобожанщина, Ровненская область, Карпаты, Закарпатье. В целом из более половины областей у нас есть звезды.



Господин Михаил Швец за работой / Фото Юлии Гризлюк

Я всегда говорю: это не как с вышивкой, которая была присуща тому или иному региону. Но очень часто это встречается. Все-таки были присущи определенные детали.

Мацьковская звезда – такая красавица. Объемная. Сферическая. Она – самая популярная и самая любимая. Ее носили или даже возили телегой два звездочета.

К слову, ходили колядники с живой музыкой. Внутри каждой звезды светилась свеча, чтобы освещать путь. Это было прекрасно.

"В языческие времена символом было солнце, с приходом христианства – звезда"

Как показывают исследования, когда в Украине появились первые звездочеты?

Все идет от Священного Писания. Мы видим в Евангелии от Матфея, что звезда засветилась и указала путь мудрецам. Мы знаем, что с языческих времен в Украине были очень распространены символы солнца и луны. Но с появлением христианства большее внимание акцентировали именно на звезде.

Были колядки (песни, которые прославляли рождение Христа), а впоследствии начались вертепы – кукольные театры, где играли исключительно куклы. Знаменитый Галагановский вертеп (17 век). А потом начали переодеваться. Но в вертепе ходили только парни. Даже женские роли перебирали на себя мужчины.

Звездочетство было мужским делом. И ходить вертепом – тоже. Женскую роль обычно играл шутливый парень из компании. Со временем колядники начали использовать звезду.



Процесс создания звезды / Фото Юлии Гризлюк

"Вертеп расстреляли, ангела – подстрелили"

Что происходило со звездой после завершения рождественских праздников? Она ждала в доме следующего Рождества?

Я могу говорить только о звезде, которая была в Мацьковичах. На Ивана звезда "приходила" с ребятами в церковь. Они отдавали священнику наколядованные деньги, а священник распределял их для вдов и всех, кто имел такую потребность.

Звезда стояла на литургии, а потом ребята выносили во двор и разбивали, чтобы на следующее Рождество сделать еще красивее, – такая традиция.

Те звезды, которые мы сейчас находим, люди часто снимают со стриха (чердака) уже побитыми, поломанными. Звезды оклеивали бумагой, где клейковина была из муки и воды, поэтому их часто обгрызали мыши. Бывало и такое в советское время, что люди сами сжигали звезды, боясь за свою жизнь. Потому что когда приходили в дом, могли цепляться за что угодно: вышитую сорочку, рождественскую звезду. А фотографии прятали, поэтому они сохранились до нашего времени. Живых звезд, свидетелей прошлого, осталось очень мало.

А как советский режим расстреливал вертепы! В 1947 году на Самборщине расстреляли вертеп и подстрелили ангела. Кто ходил в вертепах? Подростки, молодежь. Чем они провинились? Тем, что – украинцы, что любили свои традиции.

"Парни в селах умели мастерить огромную звезду, внутри которой было три звезды"

Во время советской оккупации все равно действовали вертепы, да?

Да, по селам они оставались. Моя прабабушка Юлия (1906 года рождения) не умела читать. Я ей читала молитвы, крестный путь. Она всегда мне говорила: "Юля, когда ты идешь в школу, там есть Ленин, но когда ты приходишь домой, то есть только один Бог". Я должна была с этим жить. Я очень любила церковь, традицию. Это в крови, в генах.



Коляда на Черниговском полесье. Фотограф Наталья Семпликевич. Начало ХХ века / Фото из архива Юлии Гризлюк

Ты живешь, растешь в той системе. Мы с коллегой бегали колядовать, учителя ссорились с нами, а детям это еще больше драйва добавляло. Дома молились, учили новые колядки. Оно жило. Оно совсем не терялось. Просто не развивалось так, как должно было бы. Эти 70 лет были временем застоя для наших традиций.

Какие были наши писатели, какие художники... Даже возьмем эту традицию звёздного дела – это же простые мальчишки в селах, а как они это все мастерски выполняли.

Вот вы представляете, мастерили одну огромную звезду, внутри которой три звезды, которые крутятся в разные стороны. Это же какая конструкция. Такую звезду делали где-то в сарае, потому что она в "Просвите" даже не поместится. Это – прекрасный народ, который может творить такие вещи.



Закарпатье, Воловое, начало 20 века / Фото из архива Юлии Гризлюк

К сожалению, эту звезду на три звезды увидеть не удалось. Это рассказывали старые люди.

Господин Петр Новак из Дублян сделал такую звезду, но на две звезды. В этом году на события звездочетов 30 декабря будет погашена почтовая марка, на которой изображен господин Новак, который смастерил эту огромную Мацьківську звезду. В память о нем сообщество звездочетов вызвалась к созданию марки.

Были ли по селам мастера-звездочеты, которые передавали свои знания? Или ребята мастерили по собственному видению?

Я думаю, это было по принципу: кто что любит. Были активные ребята-звездочеты. А были ребята, которые умели убирать звезду: оклеить ее бумагой цветной, сделать кисть. Кто-то очень хорошо колядовал. Каждый имел свою нишу и свое место.



Рождественская звезда на Волыни / Фото из архива Юлии Гризлюк

Мы не можем утверждать, что были такие мастера звёздного дела, как сегодня мой папа. А в прошлом за это брался каждый, кто имел желание. Не обязательно же, чтобы в каждом доме была звезда.



Вертеп на Полтавщине / Фото из архива Юлии Гризлюк

Из того, что я знаю, был мастер Владимир Шагала (из Надсяння). Всю свою жизнь он мастерил звезды, в частности, гиганты.

Были мастера, но в основном мастерили звезды ребята-подростки.

Звезды – украинское искусство / Vitalik Muzhyk

"Многим сейчас не до звезд, но мы не можем их потерять."

Как ваш отец стал мастером-звездочетом?

Из-за вредной работы папа уже в 50 лет вышел на пенсию. Тогда я предложила, чтобы он сделал звезду. Церковь, хор просил. Папу понемногу затянуло в это дело. А когда была потребность в большей звезде, целую комнату он обустроил на мастерскую. Это уже стало большой частью жизни: утром он просыпался и шел работать. Сейчас звезды – это уже папина жизнь.

Так мы с ним работаем в тандеме. Я бы той звезды не сделала, а очень хочу всем рассказать. Папа бы той звезды не нашел, потому что это надо ездить по Украине, в музеях искать. И мы двое – такой творческий тандем: друг без друга не можем существовать.

Где могут учиться современные звездочеты?

С этим очень и очень большая проблема. Я стучусь во все двери. Прошу молодых людей, чтобы хотя бы пришли посмотреть, как делаются эти звезды. Мы с дочкой планируем делать записи, где будет последовательность изготовления Мацьківської звезды, чтобы это было зафиксировано. Потому что мастеров, которые могут ее сделать, можно сосчитать на пальцах одной руки.

Очень много ребят ушло на войну. Очень много людей уехало. Очень многим сейчас не до звезды. Я это понимаю. Но в то же время я понимаю, что мы не можем это потерять.

Музей в Пирогово хочет звезды в экспозицию. Музей Гончара – также. Мы хотим, чтобы люди видели звезды. Но также важно, чтобы они жили в семьях. Чтобы это не было как вышитая древняя рубашка, которую нельзя надеть. Хочется, чтобы Рождественские звезды жили. Чтобы дети ходили с ними колядовать.

Даст Бог, все будет хорошо. Главное – не потерять. А мы уже не потеряли.