Было тяжелое психологическое состояние, – BBC о суициде украинского генерала в начале войны

После начала полномасштабного вторжения Залужный постоянно работает. Однако множество его генералов, к сожалению, не выдержали натиска врага.

Коллеги Залужного рассказали, как главнокомандующий ВСУ встретил полномасштабное вторжение и открыли тайну, почему один из генералов покончил с жизнью.

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Залужный бодрствовал первые дни вторжения

После начала вторжения Залужный немедленно прибыл в штаб командования украинскими войсками, которое развернули в хранилище недалеко от Генштаба. По данным издания Reporters, вместе с ним над картами работали другие генералы: заместитель Залужного Евгений Мойсюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала и главнокомандующий ВСУ при президентстве Петре Порошенко Виктор Муженко. Также рядом был министр обороны Алексей Резников.

Там была абсолютно рабочая атмосфера. Я не могу сказать, что в его поведении было что-то необычное. Это кадровый военный, прошедший тяжелые боевые действия в 2014 – 2015 годах. Страха в его глазах не было, были максимальная концентрация и сосредоточенность,

– рассказала экссовет главнокомандующего Людмила Долгоновская, которая также была рядом с Залужным 24 февраля прошлого года.

Она поделилась, что за первые три дня вторжения Залужный не отдыхал и не спал, а постоянно говорил с военными, созванивался с командующими и спрашивал о ситуации на разных участках. Он доверял своим генералам, поэтому эти разговоры были краткими, но содержательными.

Не все генералы выдержали нагрузку

В декабре 2022 года Залужный признался, что с начала полномасштабной войны он уволил десять генералов, потому что они не могли справиться с задачами. Еще один, к сожалению, застрелился.

Пока журналистам не раскрывают личные данные этих генералов. Однако на условиях анонимности источники BBC сообщили, что в ситуации с суицидом дело было не в измене, а в тяжелом психологическом состоянии того человека.