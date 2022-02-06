В Украину прибыло 60 тысяч курсов COVID-препарата Молнупиравир: что известно о лекарствах
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тысяч курсов препарата Молнупиравир. В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит их в регионы.
До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тысяч курсов препарата. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Работу над контрактированием Молнупиравира мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас эти лекарства помогут нам в борьбе с болезнью и сохранят жизнь пациентам из групп риска,
– написал глава министерства.
Что известно о Молнупиравире
Это таблетки, которые производит компания Merck Sharp & Dohme. Поскольку препарат удобен в хранении, его легко транспортировать.
Молнупиравир уже разрешили для экстренного применения в США, ЕС, Японии, Великобритании и других странах.
Как действует Молнупиравир
Особенности приема лекарств
Источник: EMA
- Препарат можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.
- Молнупіравір следует назначать как можно скорее после диагностики коронавирус и в течение 5 дней после начала симптомов.
Текст публикации Виктора Ляшко в Фейсбуке:
"Сегодня в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупіравір", предназначенного для лечения COVID-19.
Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme.
Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас эти лекарства помогут нам в борьбе с болезнью и сохранят жизнь пациентам из групп риска.
В ближайшее время Министерство Здравоохранения распределит лекарства и отправит их в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступит еще 240 тыс. курсов препарата.
Что это за препарат? "Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет особых требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах".