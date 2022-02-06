В Україну прибуло 60 тисяч курсів COVID-препарату Молнупіравір: що відомо про ліки
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Нині, 6 лютого, в Україну прибуло 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір. Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони.
До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Роботу над контрактуванням Молнупіравіру ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику,
– написав очільник міністерства.
Що відомо про Молнупіравір
Це пігулки, які виробляє компанія Merck Sharp & Dohme. Оскільки препарат зручний у зберіганні, його легко транспортувати.
Молнупіравір вже дозволили для екстреного застосування у США, ЄС, Японії, Великій Британії та інших країнах.
Як діє Молнупіравір
Особливості приймання ліків
Джерело: EMA
- Препарат можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
- Молнупіравір слід призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.
Текст публікації Віктора Ляшка у фейсбуці:
"Сьогодні в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.
Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.
Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику.
Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.
Що це за препарат? "Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах".