В Украину скоро прибудут 45 миллионов доз вакцин: Кузин сказал каких именно

Украина имеет договоренности на поставку 45 миллионов доз вакцины против COVID-19 в течение 2022 года.

Украина готова к ревакцинации 70% населения против коронавируса, – МОЗ

Этого должно хватить для ревакцинации против коронавирусной болезни 70% взрослого населения. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Важно 33% тех, кто легко переболел COVID-19, не имеют антител к вирусу, – Кузин

Игорь Кузин – главный санврач "Сейчас Украина имеет договоренности на поставку почти 42 миллионов доз вакцины против COVID-19 в 2022 году. То есть у нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% населения Украины имели полноценную ревакцинацию от коронавируса двумя дозами".

Речь идет о таких препаратах:

25 миллионов доз вакцины Pfizer;

6,5 миллиона доз вакцины CoronaVac;

10 миллионов доз по механизму COVAX.

Что такое COVAX Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа. Отдельный финансовый фонд выкупает потенциальные вакцины, чтобы по меньшей мере 20% населения каждой из 180 стран-членов могли получить прививки. Инициативу создали для борьбы с неравенством – еще тогда прогнозировалось, что богатые страны скупят большинство доступных доз COVID-вакцин.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 21 декабря, более 13 миллионов человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки.

От начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477, получили дополнительную дозу – 171 человек.

Всего провели 27 484 089 прививок.

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