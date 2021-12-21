В Україну скоро прибудуть 45 мільйонів доз вакцин: Кузін сказав яких саме
21 грудня 2021 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Україна має домовленості на постачання 45 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 протягом 2022 року.
Україна готова до ревакцинації 70% населення проти коронавірусу, – МОЗ
Цього має вистачити для ревакцинації проти коронавірусної хвороби 70% дорослого населення. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Важливо 33% тих, хто легко перехворів COVID-19, не мають антитіл до вірусу, – Кузін
Ігор Кузін – головний санлікар
"Наразі Україна має домовленості на постачання майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 у 2022 році. Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% населення України мали повноцінну ревакцинацію від коронавірусу двома дозами".
Мовиться про такі препарати:
- 25 мільйонів доз вакцини Pfizer;
- 6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac;
- 10 мільйонів доз за механізмом COVAX.
Що таке COVAXЦе глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.
Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.
Ініціативу створили для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.
Вакцинація в Україні
Станом на 21 грудня, понад 13 мільйонів людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477, отримали додаткову дозу – 171 людина.
Загалом провели 27 484 089 щеплень.