Выстрел в голову: в России внезапно умер еще один топ-менеджер из структуры "Газпрома"

В России нашли мертвым топ-менеджера компании, связанной с "Газпромом". Он лежал в бассейне с простреленной головой.

Об этом сообщили в ряде российских СМИ со ссылкой на правоохранителей. Это уже четвертая загадочная смерть топ-менеджера, так или иначе работавшего на "Газпром".

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В России нашли мертвым топ-менеджера из структуры "Газпрома"

В элитном коттеджном городке "Морские террасы" в Ленинградской области нашли мертвым 61-летнего Юрия Воронова – основателя и гендиректора транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг", связанной с "Газпромом". В частности, фирма специализировалась на подрядах корпорации в Арктике.

Сообщение о том, что в доме на переулке Розовых Закатов обнаружили тело его хозяина, поступило в экстренные службы 4 июля. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом – травматический пистолет. На дне эксперты также обнаружили несколько использованных гильз.

По предварительным данным судмедэкспертизы, выстрел произвели в упор. Приблизительное время смерти Воронова – с полуночи до 5:00. Пока неизвестно, на кого оформлен пистолет. Кроме того, следователи просмотрели запись камер видеонаблюдения и установили, что с 1 июля в дом никто не входил и не выходил.



Юрия Воронова нашли с простреленной головой / Фото росСМИ

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Компания Воронова имела безумный ущерб

Жена Воронова рассказала, что он уехал в Ленинградскую область еще 1 июля. Перед этим у бизнесмена случился конфликт с деловыми партнерами из-за потери денег.

Женщина добавила, что перед поездкой Воронов несколько недель пьянствовал, ведь "потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами, которые якобы повели себя недобросовестно".

Заметим, что за прошедшие 2 года "Астра-Шиппинг" показала ущерб на общую сумму 160 миллионов рублей.

в 2020 году – 95 миллионов рублей,

в 2021 – 65 миллионов рублей.

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