Устраивают жесткие пытки: оккупанты привезли с собой в Украину средства для пыток пленных

Российские оккупанты привезли с собой в Украину средства для пыток пленных. Их применяют к людям, которых захватчики похищают и заставляют делать то, что им нужно.

Оккупанты пытают людей в Бердянске

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, во временно оккупированном Бердянске в исправительной колонии №77 содержат около 100 человек, которых похитили россияне.

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Журналист разговаривал с людьми, которым удалось выбраться из плена. Они рассказывали ужасные вещи.

По словам очевидцев, оккупанты имеют разные вопросы к людям. Если это богатый человек, у него требуют деньги и ценности. Если бывшие украинские военные – их пытаются перевербовать. Если простые люди с улицы – их принуждают к сотрудничеству.

Все это сопровождается жесткими пытками. Вышедшие оттуда люди удивляются тому, что московские нацисты привезли не только какие-то парадные костюмы, но еще и средства для пыток,

– рассказал корреспондент.

Захватчики привезли с собой автозаки, внутри которых есть специальные электрические приборы, чтобы пытать людей с помощью электричества. Кроме того, у них есть сталинские арсеналы образца 1937 года. Все это используют, чтобы издеваться над заключенными, над теми, кого они похитили и взяли в плен. Их принуждают к разного рода признаниям. Например, чтобы человек признал, что работал с СБУ.

"Масштаб этих пыток настолько велик, что ни один человек не может их выдержать, и в конце концов даже тот, кто не хотел признаваться, признается", – констатировал журналист.

В частности, у него есть свидетельство одного из бердянских волонтеров, которая побывала в таком плену. Она сильная и принципиальная женщина, и, конечно же, не хотела признаваться ни в чем.

Однако, как рассказала волонтер, когда ей к ушам прикрутили электроды и начали включать электричество, ей показалось, будто мозг вылетит из головы. Тогда она согласилась сказать на камеру, что является агентом СБУ.

Корреспондент отметил, что такие методы российских оккупантов никак не отличаются ни от нацистских концлагерей в Германии, ни от сталинских лагерей, где происходили такие же пытки.

Корреспондент из Запорожья рассказал, что россияне привезли в Украину средства для пыток: смотрите видео