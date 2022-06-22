Влаштовують жорсткі тортури: окупанти привезли з собою в Україну засоби для катування полонених
Російські окупанти привезли із собою до України засоби для катувань полонених. Їх застосовують до людей, яких загарбники викрадають та змушують робити те, що їм потрібно.
Окупанти катують людей у Бердянську
Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, у тимчасово окупованому Бердянську у виправній колонії №77 утримують близько 100 людей, яких викрали росіяни.
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Журналіст розмовляв із людьми, яким вдалося вибратися з полону. Вони розповідали жахливі речі.
За словами очевидців, окупанти мають різні питання та вимоги до людей. Якщо це заможна людина, у неї вимагають гроші та цінності. Якщо колишні українські військові – їх намагаються перевербувати. Якщо прості люди "з вулиці" – їх примушують до співпраці.
Усе це супроводжується жорсткими тортурами. Люди, які звідти вийшли, дивуються тому, що московські нацисти привезли не тільки якісь парадні костюми, а ще й засоби для катувань,
– розповів кореспондент.
Загарбники привезли із собою привезли автозаки, всередині яких є спеціальні електричні прилади, щоб катувати людей за допомогою електрики. Крім того, у них є сталінські арсенали зразка 1937-го року. Усе це використовують, щоб знущатися з в'язнів, з тих, кого вони викрали та взяли в полон. Їх примушують до різного роду зізнань. Наприклад, щоб людина визнала, що працювала з СБУ.
"Масштаб цих тортур настільки великий, що жодна людина не може їх витримати, і зрештою навіть той, хто не хотів зізнаватися, зізнається", – констатував журналіст.
Зокрема, у нього є свідчення однієї з бердянських волонтерок, яка побувала в такому полоні. Вона є сильною та принциповою жінкою, і, звісно ж, не хотіла зізнаватися ні в чому.
Однак, як розповіла волонтерка, коли їй до вух прикрутили електроди і почали вмикати електрику, їй здалося, ніби мозок вилетить з голови. Тоді вона погодилася сказати на камеру, що є агентом СБУ.
Кореспондент зауважив, що такі методи російських окупантів ніяк не відрізняються ані від нацистських концтаборів у Німеччині, ані від сталінських таборів, де відбувалися такі ж тортури.