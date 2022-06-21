Сирійців помітили в районі під назвою Авіамістечко. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада" 21 червня, повідомляє 24 канал.

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Сирійців помітили місцеві жителі

Іван Федоро розповідає, що в Мелітополі є окремий район, що називається Авіамістечко. Він розташований близько до захопленої окупантами авіаційної військової бази. Тут місцеві жителі і помітили сирійців, одягнених в російську форму. Було це 2 дні тому.

Мер Мелітополя наголошує, що перебування сирійців у місті – це правдивий факт від жителів, які бачили це своїми очима.

Сирійці, як і всі російські окупанти, поводяться непристойно і п’ють багато спиртного. Тому люди стараються не виходити з домів.

Російські військовослужбовці по-різному поводяться з місцевим населенням. Але ми знаємо, що вони вживають багато алкоголю, досить непристойно поводять в післяобідній час. Тому люди намагаються від них ховатися. Вони майже не виходять зі своїх квартир, коли бачать російського військового,

– розповідає Федоров.

У Мелітополі, як і в інших окупованих містах, високий рівень злочинності. Адже окупанти викрадають людей і роблять все, щоб їм було дискомфортно жити.

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Майже всі працівники освіти в Мелітополі виступили проти співпраці з окупантами. Тому до міста завозять вчителів з Росії.

Мер Мелітополя розповів, що 19 червня вдалось зафіксувати повідомлення про набір вчителів з Новосибірська. Він зауважив, що їм пропонують перебратись на території тимчасово окупованої Запорізької області. Федоров наголосив, що ситуація загрозлива, адже всі прекрасно розуміють, яким буде це навчання.

За даними ЗМІ, російські загарбники вигадали нову корупційно схему. Тепер в'їхати до міста можуть лише вантажівки з жовтими перепустками. Водії готові платити великі гроші, аби отримати так званий "документ".

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