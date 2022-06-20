Тепер, як повідомляють місцеві ЗМІ, в'їхати до міста можуть лише вантажівки з жовтими перепустками. Водії готові платити великі гроші, аби отримати так званий "документ".

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Окупанти не вигадали механізм видачі цих перепусток

Жодного порядку видачі цих перепусток не визначили. Російські військові кивають на окупаційну "адміністрацію", а так звана "влада" – на військових. На в'їзді в місто з боку Василівки вже стоять в черзі 100 фур, отож фактично жодні вантажі мелітопольцям не доставляють.

Журналіст Денис Казанський каже, що така перепустка – це водночас для фермерів і дозвіл на роботу та реалізацію своєї продукції. Ціна отримання – дуже висока – третина всього врожаю.

Навіть колаборанти з Криму обурились таким діям росіян

Навіть колаборанти обурені таким пограбуванням. Наприклад, колишній міністр транспорту в окупаційному уряді Криму Анатолій Цуркін опублікував фото жовтих перепусток і відверто написав, що це просто пограбування українських фермерів,

– повідомив Казанський.

На перепустці вказана і дата, до якої дійсний це "документ". Слід зауважити, що це винахід виключно запорізьких окупантів. На окупованій частині Херсонщини такого ноу-хау немає.

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Ситуація в окупованому Мелітополі: коротко

В авіамістечку місцеві жителі побачили сирійських найманців. Кажуть, що вони були одягнуті в форму російської армії.

Мер міста Іван Федоров розповів, що за час війни у Мелітополі вороги викрали близько 500 місцевих жителів. Також росіяни погрожують запровадити смертну кару, щоб залякати населення.

Загарбники роблять вигляд, що готуються до псевдореферендуму. Проте за словами міського голови, на це квазіголосування готові піти до 3% мелітопольців.

Федоров розповів про успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку. Українська армія просунулась на 10 кілометрів.

Аби боротись з українською розвідкою, вороги розмістили в районі Мелітополя комплекси радіоелектронної боротьби.

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