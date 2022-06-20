Теперь, как сообщают местные СМИ, въехать в город могут только грузовики с желтыми пропусками. Водители готовы платить большие деньги, чтобы получить так называемый "документ".

На военном аэродроме в Мелитополе появились наемники из Сирии, – СМИ

Кафиры не придумали механизм выдачи этих пропусков

Никакого порядка выдачи этих пропусков не определили. Российские военные кивают на оккупационную "администрацию", а так называемая "власть" – на военных. На въезде в город со стороны Васильевки уже стоят в очереди 100 фур, так что фактически никакие грузы мелитопольцам не доставляют.

Журналист Денис Казанский говорит, что такой пропуск – это для фермеров и разрешение на работу и реализацию своей продукции. Цена получения – очень высокая – треть всего урожая.

Даже коллаборанты из Крыма возмутились таким действиям россиян

Даже коллаборанты возмущены таким ограблением. К примеру, бывший министр транспорта в оккупационном правительстве Крыма Анатолий Цуркин опубликовал фото желтых пропусков и откровенно написал, что это просто ограбление украинских фермеров,

– сообщил Казанский.

На пропуске указана и дата, к которой действителен это "документ". Следует заметить, что это изобретение только запорожских кафиров. На оккупированной части Херсона такого ноу-хау нет.

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Ситуация в оккупированном Мелитополе: коротко

В авиагородке местные жители увидели сирийских наемников. Говорят, что они были одеты в форму русской армии.

Мэр города Иван Федоров рассказал, что за время войны в Мелитополе враги угнали около 500 местных жителей. Также россияне угрожают ввести смертную казнь, чтобы запугать население.

Захватчики делают вид, что готовятся к псевдореферендуму. Однако, по словам городского головы, на это квазиголосование готовы пойти до 3% мелитопольцев.

Федоров рассказал об успехах ВСУ на Запорожском направлении . Украинская армия продвинулась на 10 км.

Чтобы воевать с украинской разведкой, враги разместили в районе Мелитополя комплексы радиоэлектронной борьбы.

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