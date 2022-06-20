Про це в ефірі одного з телеканалів розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що впродовж останніх кількох днів викрадення мешканців міста не припиняються, передає 24 канал.

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Окупанти планують повернути смертну кару

Іван Федоров підкреслив, що під час служби на центральній площі на днях викрали одного з пасторів міста. Наразі він перебуває у полоні і його доля, на жаль, невідома. Крім того, у невідомому напрямку вивезли низку активістів.

Окупанти це роблять для того, щоб залякати мирне населення. Таким чином ворог намагається боротись з інакодумством й опором. На думку росіян, це повинно змусити містян припинити протистояти загарбницькій агресії.

Водночас місцеві гауляйтери вже публічно заявляють про бажання запровадити смертну кару. Про це вони говорять в ефірах російських пропагандистських каналів.

Для мене цілком очевидно, для чого вони це роблять. Вони не отримали 4 місяці тому від нас підтримки, вони не отримали підтримки від мирного населення, представників влади, тому сьогодні вони влаштували геноцид проти українського народу,

– підкреслив Федоров.

Він зауважив, що упродовж цих майже 4 місяців окупанти викрали у Мелітополі близько 500 людей. Але й це не дозволяє їм досягнути бажаного результату, адже опір продовжує наростати. Те ж стосується активізації протестних настроїв у підпіллі.

Мер Мелітополя підкреслив, що окупанти планують зробити смертну кару публічною. Це ще один з інструментів психологічного тиску, щоб люди не хотіли боротись за свою свободу.

Мелітопольці вірять у ЗСУ

Водночас мешканці Мелітополя надіються на ЗСУ. Вони вірять у наших військових і те, що невдовзі місто звільнять від окупації. Іван Федоров зауважив, що впродовж останніх кількох тижнів можна спостерігати позитивну тенденцію.

Цьому сприяє та зброя, яку наші військові отримують від міжнародних партнерів. З її допомогою наші захисники уміло знищують ворога, а також звільняють території. Він додав, що за останні два тижні лінію фронту відсунули від Запоріжжя на 10 кілометрів. Це також дає надію тим людям, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Що стосується самого Мелітополя, то там зараз перебуває половина населення. Залишилось близько 70 тисяч мешканців. І більшість із них ті, хто просто не міг виїхати. Це і люди поважного віку, і ті, хто доглядає за рідними.

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