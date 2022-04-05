Ужасная трагедия под селом Лубянка: оккупанты расстреляли гражданские автомобили с людьми – 18+

Ужасная трагедия под селом Лубянка: там оккупанты расстреляли гражданские автомобили с людьми. Всех пассажиров трех автомобилей оккупанты убили.

Страшную правду рассказал 5 апреля Антон Геращенко в телеграме. Враги открыли огонь на Старо-Бороденской трассе Киевской области.

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Враги расстреляли мирных граждан Украины из пулемета

В частности 5 апреля стало известно, что под селом Лубянка оккупанты расстреляли три гражданских автомобиля.

Со стороны села на гражданских выехал бронеавтомобиль орков и без всяких причин расстрелял их из пулемета. Пежо с номером ІННА вспыхнул, потому что багажнику были канистры с бензином, тело полностью сгорело,

– говорится в сообщении.

Все остальные тела людей, возможно, можно узнать. Их оккупанты цинично убили прямо в автомобилях.

Оккупанты как звери расстреляли мирных людей в автомобилчх на Киевщине / Фото Pravda Gerashchenko

(Осторожно! Чувствительным людям советуем не смотреть фото)

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким всех погибших. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!