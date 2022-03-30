Уже 145 детей погибли в результате войны России

Российская агрессия уносит тысячи мирных жизней. К сожалению, жертвами становятся и детки. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 145 детей.

Впрочем, цифры не окончательные. Поскольку множество мест обстрелов просто невозможно осмотреть, в частности, на временно оккупированных территориях.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

145 детей в разных регионах Украины погибли в результате войны России

В результате вооруженной агрессии России по состоянию на утро 29 марта 2022 года погибли 145 детей, более 220 раненых.

Больше всего детей пострадало в Киевской – 68, Харьковской – 49, Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25 областях и городе Киев – 16,

– говорится в сообщении.

Также устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

Кроме того, в Офисе генпрокурора отметили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 773 учебных заведения, 75 из которых разрушены полностью.

Обратите внимание – как выглядит уничтоженный Мариуполь: смотрите видео