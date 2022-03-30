Уже 145 дітей загинули внаслідок війни Росії

Російська агресія забирає тисячі мирних життів, на жаль, жертвами стають й дітки. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 145 дітей.

Втім, цифри не є остаточними. Оскільки безліч місць обстрілів просто неможливо оглянути, зокрема, на тимчасово окупованих територіях.

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145 дітей в різних регіонах України загинули внаслідок війни Росії

Внаслідок збройної агресії Росії станом на ранок 30 березня 2022 року загинули 145 дітей, понад 220 поранених.

Найбільше постраждало дітей у Київській – 68, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25 областях та місті Київ – 16,

– йдеться у повідомленні.

Також встановлюються дані щодо загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі.

Крім того, в Офісі генпрокурора зазначили, що через бомбардування та обстріли пошкоджено 773 заклади освіти, 75 з яких зруйновано повністю.

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