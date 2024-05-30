В Ужгороде оборвался трос в веревочном парке: 16 детей упали с высоты 1,5 метра

В Боздошском парке Ужгорода 30 мая произошел несчастный случай. Там оборвался трос, когда в веревочном парке находились дети.

В результате инцидента с высоты 1,5 метра на землю упали дети. На место оперативно прибыли правоохранители.

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Что известно об инциденте с обрывом троса в Ужгороде

В полиции Закарпатья сообщили, что 30 мая, к ним поступило сообщение о травмировании детей в одном из парков Ужгорода. На место происшествия выехали сотрудники Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа Ужгородского районного управления полиции.

По результатам проведения первоочередных следственных действий правоохранителям удалось установить, что во время того, как группа детей проходила маршрут веревочным парком, на локации оборвался трос. В результате с высоты ориентировочно 1,5 метра на землю упали дети,

– отметили правоохранители.

Полицейские отметили, что сейчас известно о 16 травмированных. По предварительному осмотру медиков несовершеннолетние пострадавшие получили телесные повреждения, не представляющие угрозу их жизни.

В Ужгороде оборвался трос в веревочном парке, когда там были дети / Фото полиции Закарпатья

На месте происшествия продолжаются следственные действия. В полиции определяются с правовой квалификацией события.

Сколько детей госпитализировали после инцидента в парке

В комментарии журналистам Суспильного, Елена Суханова, руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи, подтвердила, что бригада скорой помощи доставила трех 11-летних девочек в больницу.

Кроме того, Виталий Деяк, ортопед-травматолог Ужгородской клинической больницы, сообщил, что две девочки получили переломы ног, а еще одна – ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника. После рентгеновских снимков и лечения в гипсе девушек выписали на амбулаторное лечение.

В комментарии Общественному Андрей Питчак, заместитель директора коммунального предприятия "Под замком", сообщил, что Ужгородский городской совет создает комиссии в связи с травмированием детей в веревочном парке. Питчак отметил, что администрация парка отрицает ответственность за действия предпринимателя, который установил трос в веревочном парке.

"Проверяется соблюдение правил и технической безопасности", – сказал Питчак.

После инцидента в Ужгороде временно прекращена работа аттракционов в Боздошском и Подзамковом парках. Такое решение принял городской голова Богдан Андриив, что подтвердила Суспильному пресс-секретарь горсовета Алла Кохан. Теперь должны создать рабочую группу для проверки разрешительной документации и актов обследования по технической безопасности аттракционов в вышеупомянутых парках.