В Ужгороді обірвався трос в мотузковому парку: 16 дітей зазнали травм

У Боздоському парку Ужгорода 30 травня стався нещасний випадок. Там обірвався трос, коли в мотузковому парку перебували діти.

Внаслідок інциденту з висоти 1,5 метра на землю впали діти. На місце оперативно прибули правоохоронці.

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Що відомо про інцидент з обриванням троса в Ужгороді

У поліції Закарпаття повідомили, що 30 травня, до них надійшло повідомлення про травмування дітей в одному з парків Ужгорода. На місце події виїхали співробітники Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції.

За результатами проведення першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити, що під час того, як група дітей проходила маршрут мотузковим парком, на локації обірвався трос. Внаслідок цього з висоти орієнтовно 1,5 метра на землю впали діти,

– наголосили правоохоронці.

Поліцейські зауважили, що наразі відомо про 16 травмованих. За попереднім оглядом медиків неповнолітні потерпілі зазнали тілесних ушкоджень, що не становлять загрозу їхнім життям.

В Ужгороді обірвався трос в мотузковому парку, коли там були діти / Фото поліції Закарпаття

На місці події тривають слідчі дії. У поліції визначаються з правовою кваліфікацією події.

Скількох дітей ушпиталили після інциденту в парку

У коментарі журналістам Суспільного, Олена Суханова, керівниця відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги, підтвердила, що бригада швидкої допомоги доставила трьох 11-річних дівчаток до лікарні.

Крім того, Віталій Деяк, ортопед-травматолог Ужгородської клінічної лікарні, повідомив, що дві дівчинки зазнали переломів ніг, а ще одна – забій грудно-поперекового відділу хребта. Після рентгенівських знімків та лікування в гіпсі дівчат виписали на амбулаторне лікування.

У коментарі Суспільному Андрій Питчак, заступник директора комунального підприємства "Під замком", повідомив, що Ужгородська міська рада створює комісії у зв'язку з травмуванням дітей у мотузковому парку. Питчак зазначив, що адміністрація парку заперечує відповідальність за дії підприємця, який встановив трос в мотузковому парку.

"Перевіряється дотримання правил і технічної безпеки", – сказав Питчак.

Після інциденту в Ужгороді тимчасово припинено роботу атракціонів у Боздоському та Підзамковому парках. Таке рішення ухвалив міський голова Богдан Андріїв, що підтвердила Суспільному речниця міськради Алла Кохан. Тепер мають створити робочу групу для перевірки дозвільної документації та актів обстеження щодо технічної безпеки атракціонів у вищезгаданих парках.