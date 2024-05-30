На місце події в Ужгороді вже прибули правоохоронці. За попередніми даними особа, яка заявляла, що має з собою вибухівку, могла бути психічно хворою.

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В Ужгороді чоловік у банку сказав, що має з собою вибухівку

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент трапився в ужгородському "Укргазбанку". За даними очевидців з місця подій, особа кричала та повідомила, що у нього в сумці з собою вибухівка.

Працівникам банку довелося викликати співробітників державної служби охорони та вибухотехніків. Місце оточене на момент перевірки, що видно з кадрів, які поширив у мережі Віталій Глагола.

Зокрема, на відео можна побачити, як на місце біля "Укргазбанку" прибуло багато поліцейських автівок.

В Ужгороді чоловік в банку кричав, що має з собою вибухівку / Відео з телеграм-каналу Віталія Глаголи

За даними журналіста Віталія Глаголи, відомо, що вказана особа дійсно має психічне захворювання.

Що сказали про інцидент у поліції

У поліції Закарпаття розповіли, що перевірили повідомлення про замінування банку в Ужгороді – інформація не підтвердилася. Зокрема, о 18.15 поліцейські отримали повідомлення від працівників однієї з банківських установ, що розташована в центральній частині Ужгорода, що один з відвідувачів поводить себе неадекватно та заявляє, що у нього в сумці вибухівка.

За викликом негайно виїхали наряди поліції, які оперативно виявили потенційного підривника та евакуювали людей з приміщення банку на безпечну дистанцію. Поліцейські і вибухотехніки вже провели огляд сумки та приміщення установи – небезпечних предметів чи речовин виявлено не було,

– зазначили правоохоронці.

Інформація про вибухівку в банку Ужгорода не підтвердилася / Фото поліції Закарпаття

Наразі з фігурантом працює слідчо-оперативна група. Визначається правова кваліфікація події.

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