В Австралии власти расстреляли почти 700 коал в одном из нацпарков

В Австралии в национальном парке "Будж-Бим" расстреляли почти 700 коал. Власти заявили, что якобы действовали по рекомендациям ветеринаров, но зоозащитники считают, что животные были здоровыми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Власти Австралии расстреляли сотни коал

В Австралии в штате Виктория из вертолетов расстреляли около 700 коал. Трагедия произошла в национальном парке "Будж-Бим". Отстрел животных начали после масштабных лесных пожаров, которые бушевали в Австралии в декабре 2024 года.

Тогда огонь уничтожил более 2 тысяч гектаров природной среды, в которой жили коалы. Власти заявили, что отстрел животных делали с целью "прекратить страдания животных из-за пожаров". Также правительство утверждало, что коалы голодали, были ранены, истощены и обезвожены.

Впрочем, зооактивисты считают, что погибли и здоровые коалы, некоторые – вместе с детенышами. Поэтому власти призывают пересмотреть методику проведения подобных операций. Зоозащитники отметили, что с высоты полета на вертолете сложно установить, здоровое ли животное. Кроме того, такой отстрел ставит под угрозу других животных.

Важно. Зоозащитники отметили, что во время отстрела коал вертолеты пролетали на высоте около 30 метров над землей.

Использование стрельбы с воздуха следует рассматривать как крайнюю меру. Это первый случай, когда коал убили стрельбой с вертолета в Австралии, и это создает неприятный этический прецедент,

– отметили в зооорганизации Friends of the Earth Melbourne.

В организации также добавили, что из-за того, что территория была перекрыта после пожаров, спасателей не пустили внутрь, чтобы помочь детям-сиротам.

Зоозащитники требуют от властей штата Виктория прекратить вырубку здоровых эвкалиптов, ведь эти деревья являются источником пищи и убежищем для коал. Впрочем, несмотря на волны возмущения, местные власти утверждают, что "действовали по рекомендации ветеринаров".

Важно. В австралийских штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и на Австралийской столичной территории коалы уже занесены в список видов, исчезающих. Многие животные теряют среду обитания из-за лесозаготовок, расширения плантаций и лесных пожаров.

К слову, в октябре 2024 года в Сиднее коала вызвала переполох на железнодорожной станции. Животное неторопливо прогуливалась станцией, позировала для фото пассажиру, а затем покинула станцию, перепрыгнув через ограждение.