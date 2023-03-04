В одном из гипермаркетов Баку неизвестные устроили стрельбу: погиб сотрудник министерства

Днем 4 марта в одном из гипермаркетов Хатаинского района Баку двое мужчин открыли огонь. В результате стрельбы не менее 1 человек погиб.

Стрельба случилась около 12:00 по местному времени. В результате 1 погибший и 1 раненый.

Достойно внимания В центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в ОМОНовца: в сети появилось видео

Одного из нападавших убили при задержании

Нападавшие ранили сотрудника местного банка Самира Шейдаева. Кроме того, смертельное ранение получил сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Руфат Гашимов, в результате чего скончался.

Во время задержания один из нападавших сопротивлялся правоохранителям. В ходе перестрелки он получил смертельное ранение. Другого злоумышленника задержали.

Правоохранители проводят следственные действия и обещают предоставить больше информации о стрельбе впоследствии. Мотивы нападающих пока остаются неизвестными.

В центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в ОМОНовца

24 февраля в центре Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в сотрудника российского ОМОНа. Предварительно мужчина выстрелил картечью из обреза. Нападавшего задержали. В то же время силовик был госпитализирован.

Российские СМИ сообщили, что в мужчину, который стрелял в представителя ОМОН, якобы было два "коктейля Молотова", два помповых ружья и патрона. Также нападающий взял с собой музыкальную колонку. Пропагандисты сообщили, что мужчина якобы собирался устроить теракт.

Предварительно ОМОНовец получил множественные открытые раны живота, спины и таза. Полиция возбудила дело по статье 317 УК России о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.