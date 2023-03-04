В одному з гіпермаркетів Баку невідомі влаштували стрілянину: загинув співробітник міністерства

Удень 4 березня в одному з гіпермаркетів Хатаїнського району Баку двоє чоловіків відкрили вогонь. Унаслідок стрілянини щонайменше 1 людина загинула.

Стрілянина трапилася близько 12:00 за місцевим часом. Унаслідок цього є 1 загиблий та 1 поранений.

Варте уваги У центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив в ОМОНівця: у мережі з'явилось відео

Одного з нападників убили при затриманні

Нападники поранили співробітника місцевого банку Саміра Шейдаєва. Крім того, смертельне поранення отримав співробітник Міністерства цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Руфат Гашимов, унаслідок чого помер.

Під час затримання один із нападників чинив опір правоохоронцям. У ході перестрілки він отримав смертельне поранення. Іншого зловмисника затримали.

Правоохоронці проводять слідчі дії та обіцяють надати більше інформації про стрілянину згодом. Мотиви нападників поки що залишаються невідомими.

У центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив в ОМОНівця

24 лютого у центрі Санкт-Петербурга невідомий вистрілив у співробітника російського ОМОНу. Попередньо, чоловік вистрелив картеччю з обрізу. Нападника затримали. Водночас силовика госпіталізували.

Російські ЗМІ повідомили, що у чоловіка, який стріляв в представника ОМОН, нібито було два "коктейлі Молотова", дві помпові рушниці й патрони. Також нападник взяв із собою музичну колонку. Пропагандисти повідомили, що чоловік нібито збирався влаштувати теракт.

Попередньо ОМОНівець отримав множинні відкриті рани живота, а також спини та таза. Поліція порушила справу за статтею 317 КК Росії про зазіхання життя співробітника правоохоронних органів.