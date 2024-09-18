В центре Москвы – стрельба: есть раненные

В российской столице раздавались выстрелы. Студентов журфака МГУ не выпускают из здания.

Около 13:00 российские паблики начали писать о стрельбе в центре Москвы. Сообщается, что инцидент произошел возле офиса интернет-магазина Wildberries. Рядом с ним находится здание факультета журналистики Московского государственного университета.

Смотрите также На Киевщине возле ресторана подрались две компании, досталось и полиции: детали от правоохранителей

Схватка в центре Москвы

В Wildberries сообщили, что в их офис в Романовом переулке попытался незаконно проникнуть бывший муж владелицы компании Владислав Бакальчук с охраной и стрельбой. Семеро людей ранены, трое из них полицейские.

Сначала телеграмма-каналы отмечали, что происходит эвакуация соседнего здания журфака МГУ. Затем писали о том, что эвакуации нет. Напротив, закрыли людей, никого не пускают и не пускают.

Сам Бакальчук в комментарии СМИ назвал событие "масштабной провокацией". Муж говорит, что именно он является жертвой в этой истории. Он отметил, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали в офис на переговоры по остановке строительства складов.

Владелица компании Татьяна Бакальчук назвала инцидент в центре столицы попыткой рейдерского захвата. "Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь в правоохранительные органы взять на контроль эту ситуацию", – отметила женщина.

Преварительно, в результате потасовке у офиса задержаны около 10 человек.

Момент стрельбы возле офиса: смотрите видео

Студенты журфака заблокированы: смотрите видео