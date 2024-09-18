Сейчас открыто уголовное производство по нескольким статьям. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Смотрите также Под Киевом – масштабный пожар, столб дыма видно во многих районах: что говорят в ГСЧС

Под Киевом произошла драка между группами лиц

В полиции сообщили, что вечером 17 сентября правоохранители получили сообщение о драке в Софиевской Борщаговке вблизи одного из ресторанов. На место инцидента сразу выехали правоохранители.

Когда полицейские прибыли на место, то стали свидетелями драки между 2 группами лиц в количестве 13 человек. Правоохранители пытались остановить стычку, однако один из участников набросился на полицейского. Другому сотруднику полиции пришлось применить оружие и несколько раз выстрелить в воздух. В результате этих действий никто не пострадал, а драка сразу прекратилась.

Полицейский получил телесные повреждения и сейчас открыто 2 уголовных производства:

умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений (часть 2 статьи 345),

хулиганство, совершенное группой лиц (часть 2 статьи 296).

В рамках следствия правоохранители задержали 6 человек. Продолжаются следственные действия.