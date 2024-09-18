Наразі відкрито кримінальне провадження за кількома статтями. Про це повідомили у Національній поліції України.

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Під Києвом відбулася бійка між групами осіб

У поліції повідомили, що ввечері 17 вересня правоохоронці отримали повідомлення про бійку у Софіївській Борщагівці поблизу одного з ресторанів. На місце інциденту відразу виїхали правоохоронці.

Коли поліцейські прибули на місце, то стали свідками бійки між 2 групами осіб у кількості 13 осіб. Правоохоронці намагалися зупинити сутичку, однак один з учасників накинувся на поліцейського. Іншому співробітнику поліції довелося застосувати зброю і кілька разів вистрелити у повітря. Унаслідок цих дій ніхто не постраждав, а бійка відразу припинилася.

Поліцейський отримав тілесні пошкодження й наразі відкрито 2 кримінальних провадження:

умисне заподіяння працівникові правоохоронному органу тілесних ушкоджень (частина 2 статті 345),

хуліганство, вчинене групою осіб (частина 2 статті 296).

У рамках слідства правоохоронці затримали 6 осіб. Тривають слідчі дії.