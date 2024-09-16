Займання сталося у Вишгородському районі Київської області. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Київщини – Вікторія Рубан.

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Що відомо про пожежу під Києвом, яку бачили у столиці

Вікторія Рубан розповіла 24 Каналу, що триває пожежа лісової підстилки в Вишгородському районі.

Зараз підрозділи працюють на місці, а всі деталі уточнюються,

– сказала речниця ДСНС Київщини.

Кадри пожежі поблизу Києва / Фото з місцевих телеграм-каналів

До цього у місцевих телеграм-каналах повідомляли, що пожежу також бачили у північних районах Києва. На кадрах, які ширили у соцмережах, можна побачити, що стовп сірого диму дійсно величезний.

Стовп диму від пожежі під Києвом: дивіться відео

У мережі також писали, що пожежа у Вишгородському лісі стає все сильнішою. На іншому відео, поруч із місцем займання, видно, що абсолютно все перебуває у диму, через що погіршується видимість та якість повітря.

Дим стає все сильнішим у Вишгородському районі: дивіться відео

До слова, раніше у Київській області під час негоди одна з блискавок ударила в будинок у Глевасі, що призвело до пожежі. Через деякий час цей дім згорів ущент.