Внаслідок удару в будинку почалася сильна пожежа. Через деякий час він згорів вщент.

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Що відомо про пожежу на Київщині

У Києві та області вирує сильна гроза, а в небі можна побачити численні блискавки. Одна з них вдарила у будинок в Глевасі, що призвело до пожежі.

Вогонь швидко охопив весь будинок. За інформацією місцевих телеграм-каналів, через деякий час будинок згорів вщент.

Зауважимо, що наразі офіційна інформація щодо постраждалих відсутня.

На Київщині вщент згорів будинок: дивіться відео

На відео, які публікують в мережі, можна побачити, що рятувальники докладають зусиль, щоб погасити полум'я.

Пожежа в Київській області: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше в КМВА попереджали про те, що на Київ насувається гроза. Цю інформацію також підтвердили в Укргідрометцентрі, там зазначили, що негода протримається на Київщині до кінця доби.