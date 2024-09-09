У ДСНС України зазначили, що кількість пожеж в екосистемах лише збільшується. Там звернулися до громадян з проханням.
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Пожежі у Києві
За минулу добу в Києві сталось 13 пожеж на площі 17 200 квадратних метрів. Це катастрофа для нашої природи,
– пишуть у ДСНС.
Надзвичайники закликали українців дотримуватись простих, але важливих правил пожежної безпеки:
- не розводити вогонь біля лісу та в полях;
- не залишати недопалки та сірники на сухій траві;
- не випалювати сміття і рослинні залишки;
- очищати місце для вогнища від сухої трави, листя та гілля;
- не розводити багаття близько до будинків та споруд;
- залишаючи місце відпочинку, обов’язково загасити вогнище водою чи піском;
- проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми на тему пожежної безпеки.
У Державній службі надзвичайних ситуацій наголосили, що вогонь може швидко поширюватись і навіть невелике займання може стати причиною великої пожежі. Там звернулися з проханням разом берегти нашу природу та забезпечувати безпеку.
Нагадаємо, на початку вересня у Дніпровському районі Києва спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому будинку. Загорілася квартира на 7 поверсі, полум'я розповсюдилося на балкони 8 та 9 поверхів. Постраждалих не було.