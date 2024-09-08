За словами ДСНС, пожежа охопила площу 500 квадратних метрів. На щастя, вогнеборцям вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будинки.

Читайте також У Києві рятувальники гасили масштабні лісові пожежі

У Солотвино спалахнула масштабна пожежа

Повідомлення про пожежу на базі відпочинку у селищі Солотвино Тячівського району надійшло 8 вересня о 05:22. Першими на місце прибули фахівці Центру безпеки громадян місцевої громади, за ними приїхали рятувальники з Тячева та Великого Бичкова.

На момент прибуття пожежників, відпочивальники евакуювались самостійно.

Пожежа охопила чотири дерев'яні будиночки на площі 500 квадратних метрів. Зважаючи на сильний вітер і щільну забудову, було залучено додаткові сили з Тячева та Вишкова. Загалом працювали 6 одиниць техніки та 30 рятувальників,

– йдеться в повідомленні.

Для здійснення аеророзвідки пожежі також залучався БпЛА. Пожежу вдалось локалізувати о 06:50 і повністю ліквідували о 07:34.

Точну причину пожежі тепер мають встановити правоохоронці.