Пожежі були у Деснянському, Дарницькому та Оболонському районах столиці.

Дивіться також У Москві горів корпус Всеросійського державного інституту кінематографії

Пожежі у Києві гасили до вечора

Загальна площа пожеж склала 1,63 гектара. Зокрема у Деснянському районі за однією з адрес загоряння ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів, за іншою – на площі 1500 квадратних метрів.

Також у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували загоряння трав'яного настилу на площі 300 квадратних метрів.

Наймасштабніші пожежі були в Оболонському районі. Зокрема за першою адресою площа загоряння становила аж 10 000 квадратних метрів, за іншою – 4 000 квадратних метрів.

Як у Києві гасили пожежі: фото ДСНС

Під вечір рятувальники ліквідували усі пожежі.

Зверніть увагу. У ДСНС наголосили, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що штраф для громадян за спалювання сухої рослинності становить від 3 060 до 6 120 гривень, для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.