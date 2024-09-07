Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці події працюють рятувальники, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у московському ВДІК

Російські пропагандисти розповіли, що пожежа сталася на вулиці Вільгельма Піка у Москві. За попередніми даними, там горять меблі та обладнання у будівлі Всеросійського державного інституту кінематографії.

У ВДІК була пожежа: дивіться відео

Площа пожежі складала близько 50 квадратних метрів. З будівлі університету проводили евакуацію.

Задимлення у московському виші: дивіться відео

Осередок займання, за даними очевидців, був на п'ятому поверсі корпусу. Наразі пожежникам вдалося впоратися з вогнем, залишилося лише задимлення.

Причину займання ще з'ясовують. За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі у Всеросійському державному інституті кінематографії – немає.

До слова, 6 вересня сильну пожежу також фіксували під Москвою. Там спалахнуло залізничне депо в Алабушево. Очевидці писали, що внаслідок займання можна було відчувати сильний запах гару. На місце події разом із пожежниками також приїжджали й карети швидкої допомоги.