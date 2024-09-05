Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці події працюють пожежники, однак площа займання лише продовжує збільшуватися, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на російському заводі "Пластик"

Російські пропагандисти зазначають, що у місті Вузлова у Тульській області потужна пожежа охопила цех, що будують на території заводу "Пластик". За попередніми даними, на підприємстві площа загоряння стрімко зростає.

У Росії горить завод "Пластик": дивіться відео

Повідомлення про пожежу надійшло ще о 18:29, на місце події було направлено 8 пожежних розрахунків та автодрабину.

Спочатку російські рятувальники повідомляли про займання на території 1 тисяча квадратних метрів, але згодом вона збільшилася до – 2 тисяч.

На заводі у Тульській області площа займання 2 тисячі квадратних метрів: дивіться відео

Інформації про причини пожежі, як і про постраждалих, наразі немає. За дорученням тимчасово виконувача обов'язків губернатора Тульської області Дмітрія Міляєва на місце виїхав міністр з регіональної безпеки Сєргєй Косов.

Величезне полум'я на заводі "Пластик": дивіться відео

За даними російського МНС, на місці працюють 50 спеціалістів та 18 одиниць техніки. Гасіння ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, усередині знаходяться бочки з моторним мастилом.

Площа пожежі на "Пластику" лише збільшується: дивіться відео

Очевидці, які бачили займання та величезний дим, розповідали, що до того, як на "Пластику" сталася пожежа, був величезний вибух. Також з вікон будинків близьких до заводу бачили спалахи.

Очманіти, що там коїться? Ось це "Пластик". Ось це я розумію,

– коментує ситуацію росіянин.

Росіянин розповідає про те, як бачив спалах біля "Пластику": дивіться відео

За попередніми даними, на місці події у Тульській області обійшлося без постраждалих. У якому стані наразі завод "Пластик" – достеменно невідомо.

Цікаво, що, за даними російських ЗМІ, завод "Пластик" є найбільшим постачальником пластмаси по всій країні. На підприємстві також діють технологічні лінії з виробництва компонентів виробів для авто та машинобудування, засобів індивідуального захисту, а також готових виробів побутового призначення.

До слова, 1 вересня величезна пожежа охопила й Московський нафтопереробний завод. Росіяни бідкалися, що підприємство нібито атакували дрони, а займанню присвоїли найвищий ранг.