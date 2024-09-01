Проце пишуть російські ЗМІ з посиланням на офіційні ворожі відомства. Зокрема, мер Москви Собянін визнав, що безпілотникам все ж вдалося пробитися до Москви.

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"Один БПЛА був збитий в районі Московського нафтопереробного заводу і один в міському окрузі Раменське", повідомив мер Москви Собянін.

Водночас у мережі публікують відео пожежі на московському НПЗ. Тож, імовірно, збити дрон таки не вдалось.

При цьому, що протягом ночі московська влада заявляла, що у Підмосков'ї було збито щонайменше 5 дронів, які летіли на російську столицю.