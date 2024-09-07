Об этом сообщают российские СМИ. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, передает 24 Канал.
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Что известно о пожаре в московском ВГИКе
Российские пропагандисты рассказали, что пожар произошел на улице Вильгельма Пика в Москве. По предварительным данным, там горят мебель и оборудование в здании Всероссийского государственного института кинематографии.
Во ВГИК был пожар: смотрите видео
Площадь пожара составляла около 50 квадратных метров. Из здания университета проводили эвакуацию.
Задымление в московском вузе: смотрите видео
Очаг возгорания, по данным очевидцев, был на пятом этаже корпуса. Сейчас пожарным удалось справиться с огнем, осталось только задымление. Причину возгорания еще выясняют.
Причину возгорания еще выясняют. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара во Всероссийском государственном институте кинематографии – нет.
К слову, 6 сентября сильный пожар также фиксировали под Москвой. Там вспыхнуло железнодорожное депо в Алабушево. Очевидцы писали, что в результате возгорания можно было чувствовать сильный запах гари. На место происшествия вместе с пожарными также приезжали и кареты скорой помощи.