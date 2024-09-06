Близько 22:00 за київським часом російські телеграм-пабліки заявили про пожежу на залізничному депо в Алабушево Московської області, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Залізничне депо горить у Підмосков'ї

Як пишуть телеграм-канали, дим та вогонь видно у сусідніх населених пунктах. Місцеві мешканці скаржаться на горілий запах, поширюючи фото та відео, на яких видно полум'я.

Загорілось залізничне депо під Москвою: дивіться відео

Потужна пожежа неподалік від столиці Росії: дивіться відео

Станом на 23:00 причини займання встановлюють відповідні органи. Офіційно не надходила інформація про постраждалих.

Пожежу в Алабушево Московської області видно звідусіль: дивіться відео

Водночас місцеві стверджують, що до місця загоряння разом із пожежниками приїхали карети швидкої допомоги.

Де розташовано залізничне депо в Алабушево: дивіться на карті від Google maps

Дивіться також Наслідки стануть критичними: що зараз відбувається з російською економікою

Згадаємо, не так давно у Росії звітували, що пожежу на складах з паливом у Пролетарську Ростовської області вдалось повністю ліквідувати. Нафтова база палала більш ніж два тижні з 18 серпня. Ймовірно, вогонь спалахнув через падіння уламків збитого безпілотного літального апарата.