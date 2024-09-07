Пожары были в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах столицы.

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Пожары в Киеве тушили до вечера

Общая площадь пожаров составила 1,63 гектара. В частности в Деснянском районе по одному из адресов возгорания ликвидировали пожар на площади 500 квадратных метров, по другой – на площади 1500 квадратных метров.

Также в Дарницком районе пожарные ликвидировали возгорание травяного настила на площади 300 квадратных метров.

Самые масштабные пожары были в Оболонском районе. В частности, по первому адресу площадь возгорания составляла аж 10 000 квадратных метров, по другому – 4 000 квадратных метров.

Как в Киеве тушили пожары: фото ГСЧС

Под вечер спасатели ликвидировали все пожары.

Обратите внимание. В ГСЧС отметили, что за самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Напомним, что штраф для граждан за сжигание сухой растительности составляет от 3 060 до 6 120 гривен, для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 гривен.