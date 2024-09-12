В результате удара в доме начался сильный пожар. Через некоторое время он сгорел дотла.

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Что известно о пожаре на Киевщине

В Киеве и области бушует сильная гроза, а в небе можно увидеть многочисленные молнии. Одна из них ударила в дом в Глевахе, что привело к пожару.

Огонь быстро охватил весь дом. По информации местных телеграмм-каналов, через некоторое время дом сгорел дотла.

Заметим, что пока официальная информация о пострадавших отсутствует.

На Киевщине дотла сгорел дом: смотрите видео

На видео, которые публикуют в сети, можно увидеть, что спасатели прилагают усилия, чтобы погасить пламя.

Пожар в Киевской области: смотрите видео

Напомним, что ранее в КГГА предупреждали о том, что на Киев надвигается гроза. Эту информацию также подтвердили в Укргидрометцентре, там отметили, что непогода продержится на Киевщине до конца суток.