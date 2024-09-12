Во время ночной атаки 12 сентября ПВО сбила "Шахеды" на подлете к Киеву. Но ночью прошла сильная гроза, поэтому люди успели испугаться. К сожалению, мы живем в таких реалиях, что обычное природное явление заставляет напрячься и залезть в телефон за новостями. Хотя во время грозы нельзя пользоваться телефонами.

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Когда будет гроза в Киеве

В ближайшие часы с удержанием до конца суток в столице ожидаются грозы, І уровень опасности. Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны! При объявлении воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие!

– написали в КГВА.

В Укргидрометцентре также предупредили, что до конца суток 12 сентября в Киеве и Киевской области ожидаем грозы. На пятницу, 13 сентября, также прогнозируют кратковременный дождь, местами грозу.

Правила поведения во время грозы

Не прячьтесь от молнии под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Лучше прятаться в кустах.

Нельзя находиться в воде во время грозы, ставить палатку на открытом берегу водоема. Самым безопасным местом являются сухие равнины и балки между холмами.

Во время грозы запрещено прислоняться к скалам и стенам, останавливаться на опушке леса и возле водоемов, прятаться под скальным выступом. Нельзя бегать и суетиться, а также передвигаться плотной группой.

Если вы в палатке – не храните там металлические предметы. Также не держите косу или пилу, которые могут притянуть молнию.

Не пользуйтесь мобильным во время грозы, потушите костер, закройте заслонку в печи (огонь создает сильный тепловой поток, который притягивает электрический заряд). Не используйте электроприборы в доме.

Находясь во время грозы на открытом месте, стоит присесть на корточки, ноги поставить вместе, голову склонить к коленям. Это самое безопасное положение тела.

Если вы дома во время грозы: