Об этом в интервью 24 Каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.
Обратите внимание Эта осень может попасть в тройку самых теплых за последние полвека
Погода на осень 2024 года
По словам метеоролога, ожидается, что эта осень в Украине будет не только теплой, но и довольно засушливой, особенно в первой половине.
Эксперт отметила, что такие погодные условия в целом характерны для нашего государства. Кстати, нередко этот период еще называют "золотой осенью".
Однако в этом году эти процессы будут более интенсивными,
– отметила Вера Балабух.
Добавила, что касается ливней, такие прогнозы и предупреждения дают синоптики за 5 суток. Ведь спрогнозировать с такой заблаговременностью, когда, где и какие именно будут осадки в течение сезона на современном уровне науки невозможно.
Максимальная продолжительность бездождевого периода растет
Метеоролог отметила, что в последние годы в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости.
Растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более,
– рассказала эксперт.
Вера Балабух добавила, поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и почвенной и гидрологической засухе. Растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.
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Будет ли эта осень теплее предыдущих
- Ожидается, что в этом году осень в Украине может быть на 2 градуса выше и теплее климатической нормы. Поэтому очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последние полвека, отметила Балабух.
- Добавила: "Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше, по сравнению с последними десятилетиями, и колебаться от +13 – +14 градусов на Юге страны до +10 на Севере и Северо-Востоке".