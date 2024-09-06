Какой же будет осень в 2024 году: задержится ли еще тепло, или наоборот – придет резкое похолодание, будут ли затяжные ливни и возможны ли заморозки и снег еще в сентябре – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Какой будет осень – теплой или прохладной

Нынешняя зима в Украине была довольно теплой. Также температурные рекорды фиксировали весной и летом. Ждать ли осенью "компенсации" за такую погоду и какой она будет: теплой или холодной?

По данным расчетов численных моделей погоды ведущих прогностических центров, осень 2024 года в Украине, вероятно, будет теплой и сухой. Такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше, по сравнению с последними десятилетиями, и колебаться от +13 – +14 градусов на Юге страны до +10 на Севере и Северо-Востоке.

Температура воздуха осенью не зависит от того, какой она была зимой. Особенности условий погоды в течение сезона в определенном регионе зависят от многих факторов. Основным из них является общая циркуляция атмосферы, взаимосвязь между атмосферой и океаном.

Существенно влияет на термический режим и парниковый эффект, который обусловливает рост температуры на планете в течение всего года. Влияние его с каждым годом усиливается благодаря деятельности людей.

Возможно ли, что эта осень будет теплее предыдущих?

Самой теплой с 1961 года в Украине была осень прошлого года. Средняя за сезон температура воздуха была на 2,4 градуса выше ее средних многолетних значений в 1991 – 2020 годах и превысила на 0,02 градуса среднюю за сезон температуру в 2020 году.

Ожидается, что в этом году осень может быть на 2 градуса выше и теплее климатической нормы. Поэтому очень вероятно, что нынешняя осень, если и будет не самой теплой, то попадет в тройку самых теплых за последние полвека.



Осень в Украине будет теплой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Придут ли затяжные ливни в Украину

Будут ли в этом году затяжные осенние ливни, или снова ожидаем дефицит осадков? С чем это связано?

Ожидается, что осень будет не только теплой, но и достаточно засушливой, особенно в первой половине. Такие условия в целом характерны для Украины. Нередко этот период еще называют "золотой осенью". Однако в этом году эти процессы будут более интенсивными.

Что касается ливней, то такие прогнозы и предупреждения дают синоптики за 5 суток. Спрогнозировать с такой заблаговременностью, когда, где и какие будут осадки в течение сезона на современном уровне науки, невозможно.



Осень в Украине будет засушливая / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Насколько привычна для Украины такая засушливая погода?

К сожалению, в последние годы в Украине отмечается тенденция не только к повышению температуры воздуха, но и к росту засушливости.

Растет максимальная продолжительность бездождевого периода, которая в отдельных регионах может уже достигать 2 месяцев и более.

Поскольку это сопровождается аномально высокой температурой воздуха и почвы, то приводит не только к атмосферной, но и почвенной и гидрологической засухе, растет продолжительность периода с чрезвычайной пожарной опасностью.

Когда похолодает в сентябре

Каким будет сентябрь: ждать резкого похолодания или аномального тепла? И возможна ли еще сильная жара в этом году?

Ожидается, что сентябрь в этом году может быть на 2 – 3 градуса теплее климатической нормы. Максимальная температура воздуха в течение первой декады почти на всей территории Украины будет превышать +25 градусов, а в отдельных регионах даже +30.

Постепенно температура воздуха будет снижаться, но будет оставаться достаточно высокой. Средняя за сутки температура будет, вероятно, выше +15 градусов – границу метеорологического лета. Поэтому очень вероятно, что сентябрь в этом году будет преимущественно типичным летним месяцем.

Кстати Львов побил абсолютный температурный рекорд

А какой месяц осени будет самым теплым?

Сентябрь.



Сентябрь – самый теплый месяц осени / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Когда будут первые заморозки и снег

Когда в Украине ожидаются первые заморозки и снег? Возможны ли они уже в первый месяц осени?

Такие прогнозы можно получить только за 5 суток. Поэтому сейчас об этом еще рано говорить.

В ближайшее время такие явления не ожидаются. Хотя, вероятно, до конца месяца они могут быть на высокогорье Карпат.



Первый снег в Карпатах в сентябре 2022 года / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Какой будет погода в октябре и ноябре

Какими будут октябрь и ноябрь?

Октябрь в Украине также будет теплым, а средняя за месяц температура воздуха может быть на 2 градуса выше климатической нормы и будет колебаться от +9 градусов на Северо-Востоке до +13 градусов и выше на Юге.

В ноябре средняя за месяц температура воздуха может быть на 1 градус выше нормы, а количество осадков – в пределах нормы.



Температура в октябре и ноябре будет выше нормы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Когда начнется бабье лето

Когда придет бабье лето? И возможно ли, что в этом году таких периодов будет несколько?

Прежде чем говорить о том, когда придет бабье лето, нужно дождаться сначала прихода осени, – когда средняя за сутки температура воздуха опустится ниже +15 градусов. О том, когда снова она будет выше 15 градусов, то есть летней, мы узнаем из прогнозов синоптиков. Они обязательно предупредят.

Но, как вы уже заметили, кратковременные периоды с летней температурой в холодный период, которые называют бабьим летом, мы наблюдаем не только осенью, но и весной. Так, в конце марта – начале апреля этого года максимальная температура воздуха на Западе и даже в столице достигала более +25 градусов. Нередко такие периоды бабьего лета наблюдаются уже даже зимой.

Поэтому можно быть уверенным, что и в этом году к нам бабье лето придет еще не раз и не только осенью.

Возможна ли ранняя зима

Когда по всей Украине резко изменится погода и придет сильное похолодание?

Пока что резкого изменения погоды не ожидается. О том, когда это произойдет, опять же, обязательно предупредят синоптики, которые держат руку на пульсе погоды.

А возможна ли в этом году ранняя зима, и будут ли в Украине затяжные, сильные морозы?

Об этом также еще рано говорить.