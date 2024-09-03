Об этом сообщили во львовском региональном гидрометцентре. Многолетний максимум темепературы воздуха городе Льва был перекрыт вчера, 2 сентября.

Смотрите также Жара идет на спад: будет ли сильное похолодание в ближайшие дни

"Отметка термометра поднялась до 29,3 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд фиксировали в 2015 году, когда столбик термометра показывал 28,8 градусов тепла.

Львовский гидрометцентр имеет данные о температуре воздуха на Львовщине с 1946 года, то есть температура воздуха 2 сентября 2024 года во Львове является самой высокой для этого дня за последние 78 лет.

Заметьте. В этом году лето в Украине было аномально жарким. Кое-где температура воздуха даже превысила +40 градусов. Более того, и начало осени в Украине довольно теплое. Синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок в интервью 24 Каналу отметила, что метеорологическое лето закончится, когда средняя суточная температура будет на уровне +15 градусов несколько дней подряд.