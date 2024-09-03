Про це повідомили у львівському регіональному гідрометцентрі. Багаторічний максимум темеператури повітря місті Лева було перекрито учора, 2 вересня.

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"Позначка термометра піднялась до 29,3 градусів тепла", – ідеться у повідомленні.

Попередній рекорд фіксували у 2015 році, коли стовпчик термометра показував 28,8 градусів тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 2 вересня 2024 року у Львові є найвищою для цього дня за останні 78 років.

Зауважте. Цьогоріч літо в Україні було аномально спекотним. Подекуди температура повітря навіть перевищила +40 градусів. Ба більше, і початок осені в Україні доволі теплий. Синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок в інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що метеорологічне літо закінчиться, коли середня добова температура буде на рівні +15 градусів декілька днів поспіль.